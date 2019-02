Rechter hoort getuigen in 8 decemberproces

De rechter in Paramaribo heeft vrijdag drie getuigen gehoord in het 8 decemberproces. Het verhoor draaide vooral om de vraag waar de verdachten John Hardjoprajitno en Harvey Naarendorp waren in de periode rond 7, 8 en 9 december 1982.

Op 8 december 1982 zijn vijftien vooraanstaande Surinamers doodgeschoten. Hardjoprajitno en Naarendorp worden verdacht van betrokkenheid bij deze moorden. Hoofdverdachte in deze zaak is de huidige president van Suriname, Desi Bouterse. In 1982 was hij leider van het toenmalige militaire bewind. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar al twintig jaar cel tegen hem geëist, net als tegen zeven andere verdachten. Voor negen verdachten is vrijspraak gevraagd.

Voor Naarendorp en Hardjoprajitno is nog geen strafeis bepaald omdat hun zaak bij de kantonrechter speelt. De zaak van Bouterse en de andere verdachten wordt door de krijgsraad behandeld omdat zij in 1982 militair waren, terwijl Hardjoprajitno en Naarendorp minister waren.

Getuige Onno Floor, die militair was in 1982, antwoordde op vragen van de rechter dat hij Hardjoprajitno op 8 december in fort Zeelandia heeft gezien. Dat is de plek waar de slachtoffers zijn doodgeschoten. Getuige Wilfred Leung Lo Hing, ook oud-militair, kon zich niet herinneren of hij Hardjoprajitno rond die dagen op het fort heeft gezien. Henry Neijhorst, toenmalig premier van Suriname, verklaarde dat Naarendorp op die decemberdagen in 1982 niet of kort aanwezig was op de bijeenkomsten van de raad van ministers. De zaak gaat verder op 14 maart, de rechter hoort dan nog meer getuigen.