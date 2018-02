„Rechter had Heringa moeten vrijspreken”

Een meerderheid van de Nederlanders (54 procent) vindt dat Albert Heringa, de man die zijn 99-jarige moeder tien jaar geleden hielp bij zelfdoding, vrijspraak had moeten krijgen. Dat komt naar voren uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Vooral de achterban van oppositiepartijen PVV (81 procent), Partij voor de Dieren (76 procent), Forum voor Democratie (67 procent) en SP (61 procent) is die mening toegedaan.

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde Heringa afgelopen woensdag tot zes maanden voorwaardelijke celstraf. Er was drie maanden voorwaardelijk geëist. Eerder verklaarde de rechtbank hem wel schuldig, maar legde geen straf op.

Die eerdere uitspraak - wel schuldig maar geen veroordeling - zou in de ogen van 30 procent de juiste uitkomst zijn geweest. Bij elkaar 11 procent vindt de opgelegde straf goed (9 procent) of meent dat die nog wel zwaarder had mogen zijn (2 procent).

Uit de peiling van De Hond blijkt verder dat het vertrouwen in D66-voorman Alexander Pechtold is teruggelopen. Hij scoorde altijd een plaats in de top drie van fractievoorzitters, maar is nu weggezakt naar de zesde plaats. De opiniepeiler biedt geen verklaring. Mogelijk hangt het teruggelopen vertrouwen samen met de kwestie rond het appartement dat de D66-voorman cadeau had gekregen maar niet had gemeld aan de Kamer.

VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff geniet het meeste vertrouwen van de kiezer. Geert Wilders (PVV) en Tunahan Kuzu (Denk) worden het minst vertrouwd.