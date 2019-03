Rechter haalt streep door geitenverbod

Vier geitenhouders in Gelderland hoeven niet alle geiten van hun bedrijf te verwijderen. Met dat vonnis haalt de voorzieningenrechter in Arnhem een streep door het bevel van de gemeenten Ede, Nijkerk en Barneveld dat de vier geitenhouders binnen drie weken de beesten moesten wegdoen.

Reden daarvoor was dat de boeren niet de nodige omgevingsvergunningen hebben. Die kunnen ze ook niet meer aanvragen, want sinds vorig jaar is het verboden om geitenhouderijen te beginnen of uit te breiden.

De rechter oordeelde vooral vanuit het belang van het dierenwelzijn. De boeren houden vooral jonge geitjes, die binnen een jaar kunnen lammeren en daarna naar de geitenmelkerij verhuizen. Die melkerijen hebben niet de mogelijkheid het zogeheten jongvee groot te brengen. Volgens de rechter zijn er niet heel dringende redenen, zoals acuut gevaar voor de volksgezondheid, om juist in het lammerseizoen het verbod na te leven.