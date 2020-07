Rechter: Gronings verbod op tractor bij demonstratie blijft

De boeren van Farmers Defence Force (FDF) mogen de komende dagen in de veiligheidsregio Groningen geen landbouwvoertuigen gebruiken bij hun demonstraties. Dit heeft de rechtbank in Groningen donderdag beslist. FDF had een kort geding aangespannen tegen de veiligheidsregio.

De veiligheidsregio besloot deze week dat boeren in Groningen geen demonstraties meer mogen houden waarbij landbouwvoertuigen, zoals tractoren, worden ingezet op openbare wegen. Dit verbod is tot maandag 13 juli van kracht. De demonstraties hebben meerdere keren geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties, aldus de veiligheidsregio. „Men houdt zich niet aan de verkeersregels en volgt aanwijzingen van de politie niet op”, aldus de advocaat van de veiligheidsregio donderdag.

De rechter concludeert dat de veiligheidsregio bevoegd is om het verbod op te leggen.

De boeren vinden het verbod een aantasting van het grondrecht op demonstreren. De tractor is volgens hen het symbool van de demonstraties. „Zonder trekkers worden de boeren niet gehoord of gezien”, zei de jurist die FDF bijstaat tegen de rechter. FDF liet voor de zitting al weten in beroep te gaan als de rechtbank haar geen gelijk zou geven.