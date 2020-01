Rechter grijpt eerder in bij huurachterstand

Amsterdamse kantonrechters willen voorkomen dat mensen met een huurachterstand uit hun woning worden gezet. Zaken waarin een ontruiming dreigt van een sociale huurwoning, komen vanaf dit jaar sneller voor de rechter. Dat moet ervoor zorgen dat de huurders niet verder in de financiële problemen raken. De rechters werken hierbij nauw samen met woningcorporaties, schuldhulpverlening en deurwaarders.

De speciale zittingen zijn een vervolg op een pilot, dat in 2018 begon bij de rechtbank in Amsterdam. De kantonrechters zien dagelijks de gevolgen van problematische schulden voorbijkomen, aldus de rechtbank. „Mensen met grote financiële problemen zakken vaak steeds dieper weg in de schulden en verliezen dan het overzicht. Juist deze kwetsbare groep wordt vervolgens geconfronteerd met het verder oplopen van hun betalingsachterstanden door onder meer rente, incassokosten, griffierechten en boetes.”