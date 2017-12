Rechter gelast terugkeer ontvoerde Insiya

De vorig jaar in Amsterdam ontvoerde peuter Insiya (3) moet onmiddellijk terugkeren naar Nederland. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdagmiddag beslist, zo bevestigt een woordvoerder een bericht hierover van De Telegraaf.

Ook moet de vader, die met het meisje in India verblijft, haar reisdocumenten overhandigen aan de moeder. De uitspraak volgt nadat moeder Nadia Rashid een verzoek tot teruggeleiding had gedaan bij de rechtbank, vertelt ze in een reactie. „De rechter moest bepalen of ze is ontvoerd en overgebracht naar India zonder mijn toestemming. Dat is nu vastgesteld.”

Een hele opluchting voor Rashid, die hoopt dat de terugkeer van haar dochter nu snel dichterbij komt. Hoewel de Indiase autoriteiten tot nu toe nog niet meewerken aan de uitlevering van de vader aan Nederland, heeft ze vertrouwen in deze uitspraak. „Hij heeft zich te houden aan de beschikking en ik hoop dat zijn advocaten hem dat duidelijk maken. Het wordt van kwaad tot erger, hij is schuldig aan een misdrijf.”

Rashid gaat binnenkort om tafel met het ministerie van Buitenlandse Zaken om te kijken hoe ze haar dochter zo snel mogelijk terug kan krijgen.

Insiya werd eind september vorig jaar gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Inclusief de vader verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) acht mensen van betrokkenheid bij de ontvoering.