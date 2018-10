Rechter: geen demonstratie bij Haagse moskee

De actiegroep Identitair Verzet mag komende zondag niet demonstreren bij de As-Soennah-moskee in Den Haag. De voorzieningenrechter heeft dat vrijdag bepaald in een kort geding dat de extreemrechtse actiegroep had aangespannen tegen de gemeente Den Haag.

Burgemeester Pauline Krikke vond het onverantwoord om de actievoerders te laten betogen voor de deur van de moskee of ietsje verderop in de wijk, omdat dit voor onveiligheid zou zorgen. De actiegroep verzet zich tegen het salafisme, een streng orthodoxe stroming binnen de islam, en wil dat het „salafistisch centrum” aan de Fruitweg sluit.

Er zijn al vijf tegendemonstraties aangekondigd. Krikke had bepaald dat de betoging moest plaatsvinden op de Koekamp bij het Malieveld, omdat eventuele wanordelijkheden daar beter beheersbaar zullen zijn. Het Identitair Verzet was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Maar die geeft de burgemeester gelijk.

Volgens de rechter heeft de gemeente voldoende onderbouwd, met informatie van de politie, dat gevreesd moet worden voor wanordelijkheden. Op zich is die vrees geen reden om een demonstratie te verbieden en het is ook niet van belang dat de onrust wordt veroorzaakt door andere partijen, stelt de rechter. Maar de gemeente heeft wel aangetoond dat mogelijke onrust of rellen niet te beheersen zijn op de route die de actiegroep voorstelt, aldus het vonnis.

Aan de tegenacties doen onder meer het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH), het Platform tegen Racisme, Movement X en een groep particulieren mee, evenals een anti-fascistisch initiatief. In totaal zouden hier zeker vierhonderd mensen aan meedoen.