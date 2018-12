Rechter donderdag verder met decembermoorden

De eerste zitting bij de kantonrechter met twee verdachten in het 8 decemberstrafproces was maandag van korte duur. Direct na het voordragen van de zaak door de rechter, stelde zij de zaak uit naar donderdag 13 december. Dat gebeurde nadat Irwin Kanhai, advocaat van verdachte Harvey Naarendorp, om het uitstel had gevraagd.

Kanhai ging niet uitgebreid in op de reden voor zijn verzoek om extra tijd. Hij gaf wel aan enkele zaken te willen onderzoeken die er mogelijk toe kunnen leiden dat de zaak tegen Naarendorp niet verder zal gaan.

De andere verdachte is John Hardjoprojitno. Omdat hij en Naarendorp ten tijde van de decembermoorden in 1982 minister waren, dient hun zaak bij de kantonrechter en niet bij de krijgsraad zoals bij de andere verdachten in dit proces.

De twee worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in 1982. Hoofdverdachte in deze zaak is Desi Bouterse, nu president van Suriname. Naarendorp is overigens als beleidsadviseur en vertrouweling nog steeds nauw betrokken bij Bouterse.