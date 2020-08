Rechter doet woensdag uitspraak over mondkapjesplicht

De rechter in Amsterdam doet woensdag uitspraak over de mondkapjesplicht in de hoofdstad. In een kort geding eisten onder anderen protestgroep Viruswaarheid en de Amsterdamse cultureel ondernemer Ab Gietelink dat de verplichting om een mondkapje te dragen op een aantal drukke locaties van tafel gaat.

Jurist Jeroen Pols die sprak namens Viruswaarheid vroeg de rechter de verplichting tot het dragen van een „nutteloos stukje stof op het gezicht” per direct buiten werking te stellen. Volgens hem is sprake van een onrechtmatige inperking van de grondrechten en die „ontbeert elke noodzaak en effectiviteit”. Pols meent dat de mondkapjesplicht wel grote gevolgen heeft voor de fysieke, sociale en psychologische gezondheid. „Indien het verzoek wordt afgewezen, loopt heel Nederland volgende week met een mondkapje.”

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is bij het besluit voor de mondkapjesplicht niet over één nacht ijs gegaan en had eigenlijk geen andere keuze, zei de advocate van de veiligheidsregio. Deze maatregel volgt volgens haar nadat eerder getroffen maatregelen, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer en een verbod op verkoop van alcohol in winkels op de Wallen, niet voldoende bleken te zijn om ervoor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand houden. „Het alternatief is om gebieden helemaal af te sluiten voor publiek en dat is nog een veel ingrijpendere maatregel.”