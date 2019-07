Rechter doet uitspraak over Haga-rapport

De voorzieningenrechter oordeelt donderdag over de publicatie van het kritische rapport van de onderwijsinspectie over het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar de in opspraak geraakte islamitische middelbare school onder valt, wilde via een kort geding een verbod hierop afdwingen.

De advocaat van de stichting noemt het rapport, waarin het lyceum er niet goed vanaf komt, onrechtmatig en in strijd met de wet. De inspectie spreekt onder meer van financieel wanbeheer en uit haar zorgen over de directeur-bestuurder die zou „flirten” met mensen met extreme opvattingen.

Het onderzoek van de inspectie volgde nadat veiligheidsdienst AIVD had gemeld dat er mensen op de school rondlopen die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. Ook zouden betrokkenen in contact hebben gestaan met het Kaukasus Emiraat, een terreurbeweging.

De inspectie meent dat door het uitblijven van een reactie van SIO op het conceptrapport, het vaststellen ervan onomkeerbaar is. Bovendien heeft de school zelf al een groot deel van de inhoud van het rapport naar buiten gebracht, oordeelt de raadsvrouw.