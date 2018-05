Rechter doet uitspraak in zaak vergismoord

De zeven verdachten in de zaak van de zogenoemde vergismoord op Djordy Latumahina in Amsterdam horen woensdag welke straf ze krijgen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in maart hoge celstraffen tegen de twee vermeende schutters en drie andere hoofdverdachten bij de rechtbank in Amsterdam. Een van hen, Tony D., werd echter al daags na het proces op vrije voeten gesteld.

Het OM ziet D. als een van de schutters en wilde hem 30 jaar de cel in hebben. De rechtbank oordeelde dat er vermoedelijk onvoldoende bewijs is hem hiervoor te veroordelen. D. staat ook terecht voor onder meer wapenbezit. De officier van justitie eiste tegen de andere verdachte schutter en de vermeende organisator van de moord ook 30 jaar cel en wilde dat twee andere hoofdverdachten 25 jaar de gevangenis in gaan. Voor twee ‘hulpjes’ vroeg het OM straffen van tachtig dagen en 48 weken.

Djordy Latumahina (31) werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in zijn auto, in een parkeergarage in Amsterdam-West. Zijn vriendin raakte ernstig gewond, hun tweejarig dochtertje werd net niet geraakt en bleef ongedeerd. Volgens het OM hebben de daders zich vergist en hadden ze een ander doelwit op het oog.