Rechter doet alsnog uitspraak over cafémoord

De rechtbank in Arnhem doet volgende maand alsnog uitspraak in de strafzaak over een dubbele cafémoord in Nijmegen. Het vonnis was eigenlijk deze dinsdag gepland maar twee weken geleden presenteerde de aanklager op het allerlaatste moment nieuw bewijs tegen de twee hoofdverdachte broers, Björn en Gjordan D. (38 en 43 jaar).

De officier van justitie kwam op de proppen met de verklaring van een wapenhandelaar die tegen undercoveragenten vertelde dat hij de wapens had geleverd aan zowel de verdachten als de slachtoffers.

De rechtbank heeft dinsdag besloten dat het nieuwe bewijs aan het dossier mag worden toegevoegd. Op 27 maart zal de strafzaak worden gesloten en op 10 april doen de rechters uitspraak.

De dubbele moord in het café in 2016 was volgens de politie het resultaat van een ruzie in het criminele milieu. Drie van de vier betrokkenen waren bewapend. Tegen de hoofdverdachten zijn celstraffen van vijftien en zeventien jaar geëist.