Rechter: directeur Cornelius Haga Lyceum terecht geschorst

Directeur-bestuurder Soner Atasoy van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is terecht geschorst. Dat geldt ook voor het ontslag van de secretaris van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), de koepel waar het Haga onder valt. De voorzitter van de SIO mag vooralsnog wel aanblijven.

Dat heeft de rechter in Amsterdam besloten naar aanleiding van een kort geding dat Atasoy had aangespannen, samen met de ontslagen secretaris van het bestuur.

Sinds 10 mei 2020 bestoken de bestuursleden van de SIO elkaar over en weer met besluiten tot schorsing en/of ontslag. Daarbij staan de directeur en de secretaris lijnrecht tegenover de voorzitter. Beide partijen vinden dat zij op dit moment het enige bevoegde bestuur van de onderwijskoepel zijn. De directeur en de secretaris begonnen een zaak om hun schorsing en ontslag ongedaan te maken.

Bestuursvoorzitter Mohamed Laamimach had de directeur en de secretaris van het lyceum de wacht aangezegd. Hij zei dat hij hiertoe was genoodzaakt, omdat hij vanuit de school veel signalen zou hebben gekregen over onder meer autoritair gedrag van de directeur en angstgevoelens over zijn bewind. Laamimach wil daarom een onafhankelijk onderzoek naar deze gang van zaken. Het ontslag van de secretaris volgde na een vertrouwensbreuk.

Atasoy en de secretaris stapten naar de rechter omdat ze vonden dat Laamimach deze besluiten niet in zijn eentje had mogen nemen en hij daarmee in strijd handelt met de statuten. Zij willen juist dat de voorzitter het veld ruimt.

Daardoor was de situatie in het bestuur van de omstreden islamitische middelbare school onhoudbaar geworden. De rechter moest er daardoor aan te pas komen om te bepalen wie het nu voor het zeggen heeft op het lyceum en die heeft nu de knoop doorgehakt.

Het lyceum ligt al geruime tijd onder vuur, nadat de AIVD vorig jaar had gewaarschuwd dat de schoolleiding banden zou hebben met extremistische figuren.