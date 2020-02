Rechter: Burgemeester Dokkum mocht anti-Pietdemo niet verbieden

De burgemeester van Dokkum had de anti-Zwarte Pietdemonstratie tijdens de nationale sinterklaasintocht in 2017 niet mogen verbieden. Er had meer onderzoek moeten worden gedaan naar minder ingrijpende maatregelen dan een verbod, aldus de bestuursrechter.

Een groep demonstranten van Stichting Nederland Wordt Beter en Kick Out Zwarte Piet was november 2017 onderweg naar Dokkum om te demonstreren tegen Zwarte Piet, maar werd op de snelweg A7 tegengehouden door voorstanders van Zwarte Piet. De burgemeester besloot daarop de demonstratie te annuleren uit vrees voor nog meer ongeregeldheden.

De rechter vindt dat er niet voldoende is bekeken of op een andere wijze de demonstratie toch kon doorgaan. „Om die reden heeft de rechtbank geoordeeld dat de demonstratie niet had mogen worden verboden”, aldus de uitspraak.

De Piet-voorstanders zijn bekend komen staan als blokkeerfriezen. Een aantal van hen is vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot taakstraffen tot 90 uur. Zes stapten naar de Hoge Raad om hun veroordeling in cassatie aan te vechten. Onder hen is ook Jenny Douwes, het boegbeeld van de actie.