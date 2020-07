Rechter biedt hoop dat slachterijen met offerfeest mogen slachten

De twee slachterijen die maandag in een kort geding tegenover de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stonden, zijn hoopvol dat de rechter hun toestemming geeft om tijdens het offerfeest alsnog ritueel te mogen slachten. De rechter reageerde kritisch op het verweer van de NVWA en zegt dat de procedure waarop het slachtverbod is gebaseerd „niet geheel zorgvuldig is verlopen aan de zijde van de NVWA.” De definitieve uitspraak van de rechtbank in Den Haag volgt om 17.00 uur.

De NVWA weigert de slachterijen lammeren te laten slachten voor het offerfeest, omdat hun plan van aanpak om tijdens het offerfeest de coronaregels na te leven tekortschiet. De NVWA wil een veilige werkomgeving voor keuringsartsen die toezicht houden op het onverdoofd slachten. Er zijn nog zes andere slachterijen die om die reden niet in het kader van het offerfeest mogen slachten.

De advocaat van de slachterijen Henk Worst uit Nijkerk en Ipekci in Harderwijk, die het kort geding aanspanden, hoopt op een goede afloop voor de slachterijen. „En daar vertrouw ik ook op met alle argumenten die we naar voren hebben gebracht.” Ze wil echter niet te vroeg juichen. „Ik heb in de loop der jaren geleerd dat de uitspraak pas binnen is als die binnen is.”

De slachterijen willen vrijdag en zaterdag honderden lammeren slachten en ongekoeld lamsvlees verkopen aan hun islamitische klanten. Ze lopen naar eigen zeggen grote economische en financiële schade op als dat niet mag. „Klanten dreigen weg te lopen nu de bedrijven niet mogen slachten voor het offerfeest. Dat schaadt de slachterijen enorm”, zei hun advocaat tijdens de zitting. De bedrijven zeggen aan de coronaregels te voldoen en eisten in het kort geding dat ze alsnog in samenwerking met de NVWA ritueel kunnen slachten tijdens het offerfeest.

Tijdens het kort geding gaf de NVWA aan er geen vertrouwen in te hebben dat de bedrijven de coronarichtlijnen kunnen waarborgen. De rechter gaf echter mondeling aan dat hij twijfels had bij de gevolgde procedure van de NVWA. Hij vroeg daarom of de NVWA bereid is tot een gesprek met de slachterijen over hun aangepaste plan. „Ik begrijp volkomen dat de NVWA wil zorgen voor zijn mensen. Maar mijn vraag is of er bereidheid zou bestaan om met open vizier dat gesprek aan te gaan.” De NVWA reageerde met: „Nee is nee”.