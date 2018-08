Rechter bezoekt appartement fatale val Smit

In het onderzoek naar de dood van het Nederlandse model Ivana Smit is door de rechter een bezoek gebracht aan het appartement in Kuala Lumpur waar zij eind vorig jaar van het balkon is gevallen. Het bezoek was op de eerste van acht zittingsdagen van het zogeheten Coroner’s Court. Hierin moet de rechter bepalen wat de oorzaak is geweest van de dood van het achttienjarige model en of er verdachte omstandigheden waren.

De rechter en tientallen anderen waren gezamenlijk naar de twintigste en de zesde verdieping van het complex in de Maleisische hoofdstad gegaan. Smits oom was daar ook bij, haar moeder niet. Smit viel vanaf het balkon van het appartement van een Amerikaans echtpaar en kwam op de zesde verdieping terecht.

De zittingen duren tot en met 24 augustus. Onder anderen wordt het Amerikaanse echtpaar gehoord en ook haar ouders, grootouders en vriend zijn opgeroepen.

Smit overleed op 7 december vorig jaar na een val van een balkon. Op haar lichaam is letsel aangetroffen dat ze mogelijk al voor de val had opgelopen. Ook zijn er sporen van drugs in haar lichaam gevonden. Haar familie gelooft niet dat ze door een ongeval om het leven is gekomen.

De familie wordt ter plaatse begeleid door medewerkers van de Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur. Tijdens de zitting woensdag was er bijstand. Voor de komende zittingsdagen wordt per keer bekeken of er iemand bij zal zitten, laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De zaak wordt nauwlettend gevolgd, meldt hij.

De Coroner’s Court is een speciale procedure binnen het Maleisische rechtssysteem. Daarin wordt gekeken hoe Smit is gestorven en of er mogelijk iemand strafrechtelijk betrokken is bij haar dood. Het Nederlandse Openbaar Ministerie is ook bezig met een oriënterend onderzoek. Of er daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek gaat komen, valt nog niet te zeggen.