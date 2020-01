Rechter besluit over voorlopig vrijlaten zieke Van Laarhoven

De vorige week uit Thailand naar Nederland overgebrachte oud-coffeeshopbaas Johan van Laarhoven hoort vrijdag of hij naar een ziekenhuis mag om zich te laten behandelen. Zijn advocaten hadden daar tijdens een kort geding om gevraagd, omdat hij er volgens hen zeer slecht aan toe is. Dat komt door zijn ruim vijf jaar lange verblijf in een cel in Bangkok, waar de omstandigheden erbarmelijk zijn.

Advocaat Geert-Jan Knoops bepleitte ook vrijlating van zijn cliënt omdat er een gratieverzoek en een aansprakelijkheidsprocedure lopen. Die maken volgens hem grote kans te worden toegewezen, omdat de Staat onzorgvuldig zou hebben gehandeld, waardoor Van Laarhoven in een Thaise cel terechtkwam.

Maar volgens de landsadvocaat heeft de Staat niet onrechtmatig gehandeld. Bovendien moet Nederland zich aan de afspraken met Thailand houden om de betrokkene de straf alsnog (deels) te laten uitzitten. Ook vond de landsadvocaat dat Van Laarhoven helemaal niet zo slecht was dat hij onmiddellijk naar een ziekenhuis moest. De reguliere zorg is voor nu afdoende, had een arts in de gevangenis in Vught vastgesteld.

De oprichter van coffeeshopketen Grass Company zat in Thailand in de cel voor witwassen van drugsgeld. In Nederland wordt hij nog vervolgd voor het leiden van een criminele organisatie, witwassen en belastingfraude.