Rechter besluit over paspoorten voor paarden Oostvaardersplassen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) besluit donderdag of Staatsbosbeheer terecht paspoorten heeft gekregen voor het vervoer van 32 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar het slachthuis. Deze 32 paarden zijn weliswaar al afgemaakt, maar er wachten nog 120 paarden op eenzelfde paspoort. Als de paspoorten onterecht zijn afgegeven, dan gaat Staatsbosbeheer voorlopig niet door met het afvoeren van paarden uit het natuurgebied in Flevoland, zo is maandag tijdens een rechtszitting afgesproken.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is tegen de slacht van de konikpaarden en stapte daarom naar de voorzieningenrechter. Paarden hebben een paspoort nodig om vervoerd te mogen worden. De eigenaar van de dieren moet zo’n paspoort aanvragen. Maar Staatsbosbeheer kon dat helemaal niet doen, aldus Animal Rights, omdat de dienst zelf in eerdere rechtszaken meermalen heeft gesteld dat de wilde grote grazers geen eigenaar hebben.

Staatsbosbeheer meent wel eigenaar of houder te zijn, nu de groep paarden niet meer vrij rondloopt in het natuurgebied maar in een vangwei staat. De dienst geeft ze daar voer en verzorging en vindt zichzelf vanaf dat moment wel verantwoordelijk. Staatsbosbeheer moet er als gebiedsbeheerder voor zorgen dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen binnen de perken blijft. Er worden ook edelherten en heckrunderen verwijderd.

Als de rechter besluit dat de paspoorten terecht zijn afgegeven, dan worden volgende week voorbereidingen getroffen om nog eens zestig paarden naar de slacht te brengen. Het was de bedoeling dat het paardenvlees voor consumptie verhandeld zou worden, maar aangezien recent is gebleken dat er zware metalen en dioxines voorkomen in vlees van vrij rondlopende grazers in Nederland, wordt nu eerst onderzoek op het Flevolandse paardenvlees gedaan. Mocht het vlees verontreinigd zijn, dan gaan de paarden alsnog naar de destructie, aldus Staatbosbeheer maandag.