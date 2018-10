Rechter beslist over werk Oostvaardersplassen

De rechtbank in Utrecht beslist volgende week vrijdag of Staatsbosbeheer mag doorgaan met de aanleg van een vangkraal voor konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Dierbaar Flevoland had protest aangetekend, waarna de werkzaamheden werden gestaakt.

De dierenbeschermers vinden dat de effecten van de werkzaamheden en de vangweide en -kraal onvoldoende zijn onderzocht. Zij vrezen permanente schade. Volgens Staatsbosbeheer heeft het werk geen gevolgen voor de ecologie.

In de rechtbank in Utrecht kwamen de dierenbeschermers, de gemeente Lelystad, provincie Flevoland en Staatsbosbeheer samen om de kwestie te bespreken. Dierbaar Flevoland vindt dat de opponenten veel te hard van stapel lopen. De andere partijen benadrukken juist het spoedeisende belang omdat de vangkraal een radertje is van het grotere geheel. De kraal is nodig om de populatie paarden in evenwicht te kunnen houden.