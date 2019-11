Rechter beslist over terugkeer IS-vrouwen

De voorzieningenrechter in Den Haag doet maandag uitspraak over het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen vanuit Noord-Syrië naar Nederland. De advocaten van de 23 vrouwen en hun 56 kinderen, onder wie een enkele weken oude baby, willen dat Nederland zo snel mogelijk hun terugkeer regelt. De omstandigheden in de kampen waarin ze zitten, zijn erbarmelijk en de situatie wordt steeds gevaarlijker.

De advocaten vinden het onrechtmatig dat de Staat blijft weigeren de Syriëgangers terug te halen. Nederland heeft volgens hen de plicht de belangen en rechten van onderdanen te beschermen, vooral als het om kinderen gaat. Ze zijn ook bang dat de troepen van president Assad het straks voor het zeggen krijgen in de kampen, die nu worden beheerd door de Koerden. Het Openbaar Ministerie wil ook dat de vrouwen terugkomen, om ze hier te kunnen berechten.

Het kabinet vindt ophalen te riskant, gezien het gevaar in de regio. Ook wees de landsadvocaat er tien dagen geleden op dat de betrokkenen willens en wetens zijn vertrokken, ondanks maatregelen van de overheid om dat te verhinderen Ook zouden de vrouwen na terugkeer een risico vormen voor de veiligheid in Nederland.