Rechter beslist over overlevering Jos B.

Een Spaanse rechter moet zich de komende tijd buiten over de overlevering van Jos B., die wordt verdacht van de moord of doodslag op de elfjarige Nicky Verstappen. Binnen de Europese Unie is geregeld dat personen via een relatief eenvoudige procedure kunnen worden overgedragen tussen lidstaten. De beslissing daarover wordt door een rechter genomen.

Buiten de Europese Unie heet de overdracht van verdachten uitlevering. De beslissing daarover wordt dan genomen door de regering van het betreffende land. Landen kunnen onderling uitleveringsverdragen hebben, waarin is vastgelegd wat de voorwaarden zijn en wanneer de landen uitlevering kunnen weigeren.

Een voorwaarde voor uitlevering is veelal dat de verdenking in beide landen als strafbaar feit geldt. Landen kunnen de overdracht van de verdachte weigeren als de doodstraf kan worden opgelegd, als het eigen staatsburgers betreft of als sprake is van een politiek misdrijf.

Zonder uitleveringsverdrag kan een land een verdachte eventueel vrijwillig uitleveren.