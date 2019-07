Rechter beslist over locatie Namenmonument

Mag het nationale Namenmonument er wel of niet komen aan de Weesperstraat in Amsterdam? Over die vraag spreekt de bestuursrechter zich dinsdag uit, omdat omwonenden een bodemprocedure hebben aangespannen over de bouw van het monument in hun buurt.

De bezwaarmakers willen dat de rechter onder meer kijkt naar de volgens hen gebrekkige besluitvormingsprocedure, waarin ze naar eigen zeggen geen inspraak hebben gehad. Ook vinden ze het ontwerp van de Pools-Joods-Amerikaanse architect Daniel Libeskind te groot en vrezen ze onder meer door het gebrek aan ruimte voor de veiligheid als er grote aantallen bezoekers op afkomen.

In 2016 stemde de gemeenteraad in met de komst van het monument op een groenstrook aan de Weesperstraat. De bezwaren die daarop volgden, schoof de gemeente vorig jaar van tafel, en ze gaf daarop groen licht voor de aanleg van het monument. Hierop komen 102.000 namen van Holocaustslachtoffers. Het wordt een plek waar nabestaanden hun omgekomen dierbaren, die nooit een graf kregen, kunnen herdenken.

Aanvankelijk zou de gedenkplek in het Wertheimpark komen, maar ook hiertegen kwamen omwonenden in opstand.