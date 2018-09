Rechter beslist over fataal gevecht Wallen

De verdachten in de zaak van een fatale vechtpartij twee jaar geleden op de Amsterdamse Wallen horen dinsdag van de rechtbank hun vonnis. Bij de volgens het Openbaar Ministerie (OM) „zeer heftige knokpartij” op 3 september 2016 kwam Robert Gerritsen (32) uit Voorthuizen om het leven.

Bij de vechtpartij gingen drie Roemenen op de vuist met een groepje mannen dat op de bewuste dag een vrijgezellenfeestje vierde. Gerritsen was een van hen. Hij stierf een dag later aan hersenletsel. Vermoedelijk was een toevallige botsing tussen een van de Roemenen en een van de Voorthuizenaren de aanleiding.

Het OM eiste in juli drie jaar cel tegen de 22-jarige Mirci M. voor het geven van de fatale klap aan het slachtoffer. Tegen een andere Roemeen werd zes maanden cel geëist en de derde Roemeense verdachte, de broer van M., zou volgens de officier van justitie vrijspraak moeten krijgen.

Vier mannen uit het groepje van Gerritsen hoorden een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar en een werkstraf van 240 uur tegen zich eisen. Het OM vroeg voor een vijfde verdachte uit deze groep eveneens vrijspraak.