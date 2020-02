Rechter beslist over afschieten herten Oostvaardersplassen

De rechtbank in Lelystad beslist maandag of de provincie Flevoland duizend herten in de Oostvaardersplassen mag laten afschieten. De provincie wil het aantal herten in het natuurgebied terugbrengen naar vijfhonderd om onnodig lijden van de dieren in de winter te voorkomen.

De natuurverenigingen Dierbaar Flevoland en Fauna4life proberen via een kort geding te voorkomen dat de herten worden gedood. Ze betwijfelen de noodzaak van de maatregel. In november vorig jaar oordeelde de bestuursrechter in Lelystad dat het schieten per direct moest stoppen, omdat de noodzaak onvoldoende was onderbouwd.

In het verleden is besloten om het aantal herten en paarden in het natuurgebied drastisch te verminderen. Honderden paarden zijn verhuisd en sinds begin 2019 zijn ruim 1700 herten afgeschoten.

De provincie wil nieuwe maatschappelijke onrust om hongerende herten voorkomen. Over het beheer van het natuurgebied wordt al jaren gestreden, niet alleen bij de rechtbank maar ook door actievoerders. Er waren demonstraties, mensen voerden zelf de vermagerde herten bij en boswachters zijn bedreigd.