Rechter bekijkt ‘wereldberoemd’ trapveldje

Rechter Jan van Breda van de rechtbank Gelderland heeft dinsdagmiddag in Nijmegen een ‘wereldberoemd’ trapveldje bekeken. Hij deed dat omdat er later dinsdag een rechtszaak is over de herrie van spelende kinderen op het veld, dat hoort bij basisschool De Buut.

Het trapveldje werd in juli van dit jaar ineens wereldnieuws, nadat de gemeente Nijmegen had gedreigd met een dwangsom van 10.000 euro als de school het kleine sportveld niet zou sluiten. Omwonenden hadden geklaagd over de geluidsoverlast van het veld, dat elke dag van 08.00 tot 20.00 uur open is. Dat de gemeente kinderen het buitenspelen zou willen verbieden, werd opgepakt door onder andere de BBC, FoxNews en Al Jazeera.

Volgens de gemeente is gebleken dat het gebruik van het veld de geldende geluidsnormen ver overschrijdt. Nu er vlak naast het veld appartementen zijn gebouwd, is dat een probleem geworden.

School en ouders kwamen direct woedend in actie tegen de dwangsom, zodat de gemeente het innen daarvan uitstelde. Maar toen er in september voor de tweede keer uitstel volgde, stapten de omwonenden naar de rechter om hun gelijk te halen.

„Ik wil met eigen ogen zien hoe het er hier precies uitziet”, zo verklaarde rechter Van Breda zijn bezoek dinsdag. Hij bekeek uitgebreid de kunststoffen ondergrond van het veld en de twee doeltjes, die bekleed zijn met rubberen matten. Hij bezocht ook de appartementen. Volgens de bewoners fungeert het nieuwe gebouw als „een soort klankkast voor geluid”.

Nijmegen is op het laatste nippertje met een voorstel gekomen om het trapveldje anders in te richten, waardoor de herrie wel binnen de geluidsnormen blijft. Maar dat voorstel is door alle partijen verworpen. De gemeente betreurt dat zeer, aldus een woordvoerster.