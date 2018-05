Rechter bekijkt intrekken Nederlanderschap

De bestuursrechter gaat toetsen of het Nederlanderschap terecht is ingetrokken van vier bij verstek veroordeelde jihadisten. De vorige minister van Justitie en Veiligheid, Stef Blok, heeft het Nederlanderschap van deze mannen september vorig jaar afgenomen. Dat deed hij op basis van een nieuwe wet met het oog op de nationale veiligheid. Het is de eerste keer dat dit gebeurde.

De advocaten van de mannen vinden die wet echter discriminerend, omdat zij alleen van toepassing is op personen die naast de Nederlandse ook een andere nationaliteit hebben. De bestuursrechter moet er daarom over oordelen. De zaak bij de Haagse rechtbank staat gepland op 15 mei, de behandeling is op de extra beveiligde locatie op Schiphol.

De vier zijn een aantal jaar geleden bij verstek veroordeeld tot straffen tot zes jaar cel voor terroristische misdrijven. Het gaat om de ‘bekende’ Syriëgangers Anis Z., Driss D., Hatim R. en Noureddin B., die naast de Nederlandse ook de Marokkaanse nationaliteit hebben. Ze zijn ook tot ongewenst vreemdeling verklaard. Hierdoor kunnen ze niet meer legaal naar Nederland komen of naar andere Schengenlanden reizen. Het is overigens niet zeker of Driss D. nog leeft.