Rechter behandelt zaak over Boeddhabeeld niet

Twee Chinese dorpscomités die een Boeddhabeeld met daarin een mummie via de rechter terugeisten, zijn niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank in Amsterdam behandelt hun zaak daarom verder niet.

De dorpscomités van Yangchun en Dong Pu eisten het beeld terug, omdat die in 1995 uit hun gezamenlijke tempel is gestolen. Het 11e-eeuwse beeld stamt uit de Song-dynastie. De Nederlander tegen wie de procedure was aangespannen ontkent dat hij een gestolen Boeddhabeeld in bezit had. Het gewraakte beeld heeft volgens hem inmiddels een nieuwe eigenaar. Hij wil niet zeggen wie dat is.

De dorpscomités zijn niet-ontvankelijk verklaard omdat zij volgens de rechter geen rechtspersoon zijn. Dat is noodzakelijk om een procedure te mogen voeren.