Rechtbanken in Overijssel begonnen met avondzittingen

De rechtbanken in Zwolle en Almelo houden deze zomer avondzittingen. Dat doen de rechtbanken om versneld de achterstanden weg te werken die zijn opgelopen door coronamaatregelen. Ook overdag zijn extra zittingen gepland bij de politierechter.

De rechtbank Overijssel hoopt met de extra zittingen in de zomermaanden zo’n 30 procent van de achterstanden bij de politierechter in te halen. In totaal gaat het om zes avondzittingen. De eerste was woensdag in Almelo. De rechtbank in Zwolle begint er op woensdag 12 augustus mee. In totaal behandelen de politierechters in Overijssel deze zomer zo’n 360 extra zaken.

Eerder voerden de rechtbanken in Rotterdam, Almere en Utrecht al avondzittingen in om politierechterzaken die afgelopen maanden zijn blijven liggen, in te kunnen halen.