Rechtbanken getroffen door korte storing

Rechtbanken in het hele land hebben donderdag te maken gehad met een storing in het e-mail- en telefoonverkeer. Volgens een woordvoerder van de rechtbank in Rotterdam duurde dat nog geen half uur.

Wat de oorzaak van de storing was is nog niet bekend. De woordvoerder stelt dat de rechtbanken bellen via een internetverbinding.

De storing kan ook effect hebben gehad op rechtszaken, omdat daarbij veelal gebruik wordt gemaakt van digitale dossiers. Dat kan bij de behandeling van zaken een half uur vertraging hebben opgeleverd.