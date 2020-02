Rechtbank ziet geen leugens in onderzoek drugsboot Moerdijk

Agenten van de waterpolitie hebben niet gelogen en geen valse stukken opgemaakt in het onderzoek naar de drugsboot die op 10 mei vorig jaar in Moerdijk werd ontdekt. De rechtbank verwierp dinsdag een verweer van de advocaat van verdachte Cor B., de schipper van het binnenvaartschip waar het in deze zaak om draait. Volgens raadsman Bart Welvaart hadden agenten gelogen om de verdenking tegen B. (66) zwaarder te maken om hem „maximaal” veroordeeld te krijgen.

Welvaart vroeg de rechtbank de vervolging van B. ongeldig te verklaren en hem vrijuit te laten gaan. De rechtbank zag daar geen reden toe. B. staat terecht met drie Mexicaanse medeverdachten.

In het ruim van het schip van B., de 85 meter lange Arsianco, werd de harddrug crystal meth geproduceerd. B. zegt dat hij daar niets van wist. Hij zou een deel van het schip aan de Mexicanen hebben verhuurd. De drugsproductie kwam aan het licht tijdens een routinecontrole door de waterpolitie. Het Openbaar Ministerie beschuldigt B. ervan dat hij rechtstreeks bij het lab betrokken was.

B. was destijds naar eigen zeggen bezig op de Arsianco met laswerkzaamheden en ontroesting. Hij wilde het schip verkopen. Over hoe hij met de Mexicanen in contact is gekomen, wilde hij dinsdag weinig loslaten, omdat hij bang is dat hij zichzelf en zijn familie daarmee in gevaar brengt. B. zou door handlangers van de Mexicanen zijn benaderd toen hij met zijn schip in Amsterdam lag.

Eerst dacht B. dat er „medicijnen” op zijn schip geproduceerd zouden worden. Later hoorde hij dat het om xtc zou gaan. Toen hem duidelijk was wat de Mexicanen van plan waren „was het voor mij al te laat” en kon hij er niet meer onderuit, verklaarde B. voor de rechtbank.

De drie Mexicanen hebben zich tot dusver op hun zwijgrecht beroepen.