Rechtbank zet voorlopig streep door bouw crematorium in Utrecht

De bouw van een crematorium aan de Prinsesselaan in Utrecht kan voorlopig niet doorgaan. De gemeente moet de vergunningsaanvraag opnieuw beoordelen via een uitgebreide procedure. Dit heeft de rechtbank in Utrecht vrijdag bepaald in een rechtszaak die omwonenden tegen de gemeente aanspanden.

De monumentale begraafplaats St. Barbara vroeg eind 2018 een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een crematorium met één oven op het terrein. De gemeente Utrecht verleende de vergunning via een zogenoemde reguliere procedure, waartegen zeshonderd mensen in beroep gingen. Volgens de omwonenden heeft de komst van het crematorium grote gevolgen voor de buurt, bijvoorbeeld door uitstoot en verkeers- en parkeeroverlast.

De gemeente dacht een reguliere procedure te kunnen volgen omdat het crematorium gezien moet worden als bijgebouw van de reeds aanwezige aula. Dit is volgens de rechtbank onjuist. Het huidige bestemmingsplan staat wel een begraafplaats toe, maar geen crematorium. Het crematorium kan daardoor niet worden gezien als bijgebouw van de aula, vindt de rechter.

De uitgebreide procedure kan onder meer met zich meebrengen dat dat ook de gemeenteraad bij de beoordeling moet worden betrokken.