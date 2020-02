Rechtbank wil zaak tramaanslag juist in Utrecht behandelen

Het bestuur van de rechtbank in Utrecht vindt het „belangrijk” dat de zaak van de tramaanslag in de stad waar het drama zich voltrok wordt behandeld. De 38-jarige verdachte Gökmen T. moet tussen 2 en 6 maart voor de rechtbank in de Domstad verschijnen.

„Het gerechtsbestuur vindt het zeker in deze zaak, die in eerste instantie enorme impact heeft op nabestaanden en slachtoffers, maar ook op de inwoners van de stad Utrecht, belangrijk om de zaak te behandelen in de stad waar de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.” Door de aanslag op 18 maart 2019 in en bij een tram op het 24 Oktoberplein vielen vier doden en meerdere gewonden.

De rechtbank verwacht veel publiek bij de inhoudelijke behandeling van de zaak en heeft zoveel mogelijk plaatsen in de zittingszaal gereserveerd voor nabestaanden en slachtoffers. Die worden bijgestaan door medewerkers van Slachtofferhulp Nederland.

Het is volgens het gerechtsbestuur niet nodig om voor de behandeling uit te wijken naar een extra beveiligde rechtbank.