Rechtbank wil zaak over zeilbootmoord dit jaar afronden

De rechtbank Midden-Nederland wil niet langer wachten op nadere informatie van de Colombiaanse autoriteiten over de moord op de 54-jarige Durdana Bruijn in 2015. Die werd gepleegd aan boord van een zeilboot in het Caribisch gebied. De rechtbank vindt dat spoedige afronding van deze zaak, waarin haar echtgenoot Peter P. verdachte is, zwaarder weegt dan het horen van een nieuwe „getuige” van wie de betekenis onduidelijk is.

Dat zou bovendien nog enkele jaren kunnen duren, aldus de rechtbank vrijdag op basis van de ervaring met landen waarmee Nederland geen rechtshulpverdrag heeft. Een rechtshulpverzoek aan Colombia wordt daarom niet verder afgewacht. De rechtbank is van plan de strafzaak tegen de verdachte in september inhoudelijk te behandelen. Voor die tijd worden nog enkele onderzoeken verricht, zoals nader DNA-onderzoek bij het NFI op basis van de nieuwste technieken.

De vrouw stierf in september 2015 door verwurging en stompletsel. Dat gebeurde aan boord van de zeilboot ‘Lazy Duck’, waarmee het echtpaar een wereldreis maakte. De man wordt ervan verdacht zijn echtgenote om het leven te hebben gebracht. P. daarentegen beweert dat zij werden overvallen door piraten. Daarbij raakte hij naar eigen zeggen gewond en bewusteloos en kwam hij pas bij toen zijn vrouw al dood was.

De echtgenoot is door justitie in Colombia aangemerkt als verdachte en ook het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij zijn vrouw heeft omgebracht. In een tv-uitzending van John van den Heuvel in september 2019 werd een Colombiaanse vrouw geïnterviewd, die zei dat op de dag dat de Nederlandse vrouw stierf er ruzie aan boord was van de zeilboot.

„Ondanks dat waarheidsvinding van groot belang is zal de rechtbank dit in dit specifieke geval niet afwachten”, zegt de rechtbank over het getuigenverhoor. „Bovendien is het erg onduidelijk wat de waarde voor het bewijs is van de verklaringen van deze vrouw.”