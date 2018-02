Rechtbank wil duidelijkheid afspraken Sonja

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag bepaald dat het Openbaar Ministerie (OM) meer duidelijkheid moet geven over de afspraken die met Sonja Holleeder zijn gemaakt. Het gaat om afspraken in het kader van haar getuigenverklaring in de zaak tegen haar broer Willem Holleeder.

Eerder deze week bleek tijdens het getuigenverhoor van Sonja Holleeder dat zij vorig jaar afspraken heeft gemaakt over haar getuigenis waar het gaat om de criminele erfenis van haar partner Cor van Hout. Die werd in 2003 geliquideerd. De moord vormt onderdeel van de aanklacht tegen Willem Holleeder.

Justitie heeft jaren geleden onderzoek gedaan naar de nalatenschap van Van Hout. Hij investeerde zijn deel van het verdwenen losgeld van de Heinekenontvoering in onder meer prostitutiepanden in Alkmaar. In dit zogeheten onderzoek-Goudsnip kocht Sonja strafvervolging voor 1,1 miljoen euro af.

In het verhoor van dinsdag zei Sonja dat zij heeft besproken dat zij vrijelijk kan verklaren over de Goudsnipzaak, zonder dat dat consequenties voor haar heeft. De advocaten van Willem Holleeder willen dat deze afspraken op tafel komen. Het OM vond dit niet relevant.

De rechtbank wil van het OM weten of er ook nog andere afspraken zijn gemaakt over de inhoud van Sonja’s verklaringen, bijvoorbeeld dat zij niet over andere personen hoeft te verklaren. Als die afspraken er zijn, dan wil de rechtbank weten welke. De rechtbank wil er klaarheid over omdat een en ander relevant kan zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van Sonja als getuige.

Het OM moet dit uiterlijk 9 maart hebben vastgelegd in een proces-verbaal.