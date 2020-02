Rechtbank wijst wrakingsverzoek oud-voorman No Surrender af

De rechtbank in Groningen heeft een wrakingsverzoek van Henk Kuipers afgewezen. Daarmee gaat het proces tegen de oud-voorman van motorclub No Surrender dinsdag door met dezelfde drie rechters.

Kuipers wilde dinsdagochtend andere rechters omdat ze de zaak niet wilden aanhouden. Kuipers voelde zich fysiek en mentaal niet in staat om zichzelf te verdedigen. Hij kampt met een navelbreuk. Kuipers moet nog geopereerd worden.

Omdat Kuipers zich niet goed kan concentreren, vroeg advocaat Roy van der Wal om de zaak aan te houden. De rechters vonden een medische verklaring echter niet voldoende. Omdat de rechtbank de zaak volgens hem „erdoorheen wil jassen” wraakte Kuipers de rechtbank. De wrakingskamer boog zich vervolgens over de kwestie.

Kuipers (55) wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie, samen met Klaas Otto, Rico R. en Theo ten V. Daarnaast staat hij terecht voor poging tot afpersing, mishandeling en diefstal met geweld.

Kuipers, die eerder heeft gezegd vragen te zullen beantwoorden, wilde bij voortzetting van de zitting niks meer zeggen. „Zoals ik vanmorgen heb aangegeven ben ik niet in staat ben om vandaag fatsoenlijk te functioneren”, reageerde Kuipers bij de eerste vraag van de rechter. „Daarom beroep ik me na beraad met mijn advocaat op mijn zwijgrecht.” De rechtbank heeft ook 11 februari en 5 maart ingepland voor de zaak.

In juni vorig jaar kon de zaak van Kuipers niet behandeld worden doordat Van der Wal ziek in het buitenland zat. Door de navelbreuk van Kuipers werd de zaak in december opnieuw aangehouden. De zaken tegen Otto, R. en Ten V. zijn in juni wel doorgenomen. De rechtbank wil gelijktijdig uitspraak doen in alle zaken.