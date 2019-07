Rechtbank wijst vonnis in zaak-Insiya

De rechtbank in Amsterdam doet donderdag uitspraak in de zaak rond de geruchtmakende ontvoering van het meisje Insiya. Het destijds twee jaar oude meisje werd op 29 september 2016 met geweld uit het huis van haar oma in Amsterdam weggehaald en overgedragen aan haar vader Shehzad H., die verwikkeld was in een slepende echtscheidingsprocedure met de moeder, Nadia Rashid.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in mei celstraffen tot 4,5 jaar cel tegen de zes verdachten, vijf mannen en een vrouw. Volgens het OM hebben de verdachten „voor eigen rechter gespeeld, puur voor geldelijk gewin”, in opdracht van Shehzad H. De ontvoering was tot in de puntjes voorbereid en droeg het karakter van een militaire operatie, meent het OM.

Vader H. nam Insiya vrijwel direct na de ontvoering mee naar India, waar zij nog steeds verblijft. Het meisje heeft de Nederlandse nationaliteit en is in maart vijf jaar geworden. Het OM heeft aangekondigd H. en nog een medeverdachte te zullen vervolgen. Pogingen H. in elk geval als getuige te horen liepen op niets uit. De Nederlandse rechter heeft haar vader het ouderlijk gezag ontnomen. India weigert de man uit te leveren.