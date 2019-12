Rechtbank vraagt opheldering politie over agressie Gökmen T.

De rechtbank in Utrecht wil opheldering van de politie over het vervoer van Gökmen T., de man die verdacht wordt van de tramaanslag in Utrecht. T. verscheen maandag niet in de rechtbank, hoewel hij daar wel toe verplicht was, omdat hij zich te heftig tegen zijn vervoer zou hebben verzet. De rechtbank besloot daarop dat hij toch niet hoefde te komen.

De rechtbank laat woensdag in een verklaring weten zich te hebben gebaseerd op telefonische informatie van de politie en een e-mail van de Dienst Vervoer & Ondersteuning, die transport van gevangen regelt. „De rechtbank realiseert zich dat onder meer nabestaanden en slachtoffers met andere verwachtingen naar de zitting zijn gekomen. De rechtbank heeft de betrokken organisaties om opheldering gevraagd”, staat in de verklaring. Nabestaanden waren woest dat T. niet aanwezig was bij de voorbereidende zitting.

Bij de schietpartij op 18 maart in en bij een tram op het 24 Oktoberplein vielen vier doden en meerdere gewonden. T. heeft eerder al laten weten dat hij het Nederlandse rechtssysteem niet erkent en geen advocaat wil. De rechtbank besloot echter dat hij verplicht een advocaat krijgt toegewezen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is gepland tussen 2 en 6 maart, het is nog niet duidelijk of T. daarbij moet zijn.