Rechtbank verlengt voorarrest verdachten doodtrappen buurman

De rechtbank in Maastricht heeft maandag het voorarrest verlengd van twee mannen die worden verdacht van het doodslaan en doodtrappen van de buurman van een van hen. Het ging om de gewelddadige dood van een 47-jarige inwoner van Maastricht op 27 juni dit jaar. Het Openbaar Ministerie verdenkt met name de 24-jarige Richard S. ervan zijn buurman opzettelijk zo lang geslagen en tegen zijn hoofd geschopt te hebben, dat hij als gevolg daarvan overleed. Hij zou daarbij geholpen zijn door de 47-jarige Wim K.

S. en zijn buurman hadden al langere tijd ruzie met elkaar. Volgens het OM hebben S. en K. de buurman van S. niet alleen geslagen, maar toen hij op de grond lag hem ook tegen zijn hoofd getrapt hebben. Vervolgens zouden de twee kostbare spullen gestolen hebben uit de woning van het slachtoffer, zoals een televisie, een telefoon en zijn beurs met inhoud.

Volgens advocaat Peer Szymkowiak heeft zijn client Wim K. niets met de dood van het slachtoffer van doen. Szymkowiak wees op afgetapte telefoongesprekken waarin Richard S. met trots bekent dat hij het slachtoffer heeft „doodgestampt” met zijn bouwschoenen. Hij wilde zijn buurman volgens de advocaat een lesje leren. S. verklaarde bij de politie dat hij K. niet heeft zien slaan of schoppen. Bovendien zijn in de woning van het slachtoffer geen DNA-sporen van K. gevonden. Om die reden vroeg Szymkowiak de rechtbank K. op vrije voeten te stellen. Vergeefs, want de rechtbank verlengde het voorarrest omdat K. wel bij de zaak betrokken was en in de woning van het slachtoffer is geweest.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak verdergaat.