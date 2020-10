Rechtbank velt vonnis in zaak zeilbootmoord

De rechtbank in Utrecht doet vrijdag uitspraak in de strafzaak tegen de 65-jarige Peter P. Hij zou zijn vrouw in september 2015 om het leven hebben gebracht op hun zeiljacht, dat op dat moment lag afgemeerd in een baai bij het Colombiaanse eiland Isla Grande. Hij ontkent en zegt dat zijn vrouw een overval door piraten niet heeft overleefd. Het Openbaar Ministerie heeft acht jaar cel tegen de gewezen dierenarts uit Heino geëist.

P. en zijn echtgenote (54) waren destijds op wereldreis op hun jacht ‘Lazy Duck’. Op de bewuste avond sloeg P. alarm en meldde dat zijn vrouw dood aan boord van het schip lag. Hij vertelde de Colombiaanse politie dat hij en zijn vrouw waren overvallen door gemaskerde mannen. P. zou op dat moment op het toilet hebben gezeten. Hij zegt dat hij werd mishandeld. Toen de overvallers waren vertrokken zag hij zijn vrouw levenloos in de kajuit liggen.

De Colombiaanse autoriteiten twijfelden aan het verhaal van de man. Ook de Nederlandse justitie, die de vervolging van Colombia heeft overgenomen, doet dat. Het OM vindt het piratenscenario niet aannemelijk.