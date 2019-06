Rechtbank velt vonnis in moordzaak studente

De rechtbank in Utrecht velt dinsdag het vonnis in de strafzaak tegen de 32-jarige Zamir M., die wordt verdacht van de moord op de Utrechtse studente Laura Korsman (24). Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft M. de vrouw op 11 juli met vooropgezet plan met tientallen messteken gedood in haar woning in de Bosboomstraat in Utrecht. Het OM heeft achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De verdachte was de ex-vriend van het slachtoffer. De man zou niet hebben kunnen verkroppen dat Korsman enkele weken eerder de relatie had verbroken. Hij zou haar daarna hebben gestalkt. Volgens het OM heeft hij op de vrouw "gejaagd" en haar "doodongelukkig en doodsbang" gemaakt. Een opgelegd locatie- en contactverbod hield M. niet tegen.

Op de bewuste dag drong M. de woning van Korsman binnen, via een balkon. Hij was gewapend met een mes, aldus justitie, en heeft de vrouw direct aangevallen, mogelijk zelfs van achteren.

Deskundigen hebben een persoonlijkheidsstoornis bij M. vastgesteld en tbs geadviseerd.