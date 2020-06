Rechtbank toont undercoverbeelden van Arnhemse terreurgroep

Het dossier van de Arnhemse terreurzaak, waarin zes mannen worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een evenement in Nederland, bevat veel undercoverbeelden. Voorafgaande aan hun arrestatie op een vakantiepark in Weert zijn de verdachten uitgebreid afgeluisterd, gevolgd en gefilmd, bleek vrijdag op de tweede zittingsdag van het proces in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.

De rechtbank liet tijdens de feitenbehandeling zien hoe een aantal verdachten op het vakantiepark, waar ze in september 2018 werden opgepakt, oefenden met kalasjnikovs en het passen van bomvesten. Ook beelden van de arrestatie waren te zien.

Ook toonde de rechtbank undercoverbeelden van een bezoek aan de Kanaalstraat in Utrecht, waar hoofdverdachte Hardi N. (36) op 30 augustus 2018 een ontmoeting had met een infiltrant van de politie, die de groep de wapens zou leveren.

De rechtbank toonde aan het einde van de middag videobeelden van een bezoek van Hardi N. en zijn zwager Shevan A. (31) aan Breda, waar ze volgens justitie kunstmest haalden die bedoeld was voor het maken van explosieven. A. vertelde bij de beelden dat N. met een code een tas uit een kluisje bij de Mediamarkt haalde en daarna op zoek ging naar een bestelbus waarin de kunstmest klaarlag. A. beweerde daarbij dat hij niet wist waar N. mee bezig was. „Ik vond het zeker een rare situatie. Ik stelde geen vragen, want ik was bang iets te weten te komen waarbij ik niet betrokken wilde worden”, verklaarde A, die overigens niet meeging naar het vakantiehuisje in Weert. Toch wilde de rechtbank weten in hoeverre hij weet had van de aanslagplannen. „Ik ga mijn neus niet steken in andermans zaken”, antwoordde A.

Shevan A. is een van de vier verdachten die in de rechtbank uitgebreid verklaren over hun betrokkenheid. Zij ontkennen dat ze plannen hadden voor het plegen van een aanslag op een evenement in Nederland. Hoofdverdachte N. beroept zich op zijn zwijgrecht, want hij is van mening dat hij is uitgelokt door AIVD-agenten. Ook medeverdachte Nabil B. (23) houdt zijn mond.

De rechtszaak gaat woensdag verder. Dan geeft de rechtbank de advocaten de kans om hoofdverdachte N. te horen. Het OM komt op vrijdag 19 juni op de vierde zittingsdag met de strafeisen.