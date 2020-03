Rechtbank stelt vast dat MH17-verdachten niet zijn verschenen

De rechtbank heeft maandag formeel vastgesteld dat de vier verdachten in het proces over het neerhalen van vlucht MH17 niet in de rechtszaal zijn verschenen. Het proces tegen het viertal zal daarom bij zogeheten verstek plaatsvinden.

De vier zijn Oleg Poelatov (53), Sergej Doebinski (57), Igor Girkin (49) en Leonid Chartsjenko (48); de eerste drie zijn Russen, Chartsjenko is een Oekraïner.

Poelatov neemt een uitzonderingspositie in, omdat hij zich in het proces door twee Nederlandse advocaten laat vertegenwoordigen. Ook heeft hij een advocaat in Rusland. Deze heeft namens Poelatov laten weten dat hij de beschuldigingen ontkent.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding aan hem is uitgereikt in een Russische rechtbank en dat hij dus op de hoogte is van het proces. „Hij kiest er kennelijk voor om hier vandaag niet aanwezig te zijn”, aldus de voorzitter van de rechtbank.

De Nederlandse advocaten zijn gemachtigd om namens Poelatov het woord te voeren. De raadslieden kunnen daardoor een actieve verdediging voeren.

Het uitreiken van de dagvaarding aan de andere drie stuitte op problemen. Het Openbaar Ministerie heeft op tal van manieren geprobeerd de verdachten op de hoogte te brengen van de verdenkingen, de strafvervolging en het proces. Daarmee heeft het OM aan zijn verplichtingen voldaan.

De dagvaardingen zijn volgens de rechtbank volgens de regelen der kunst uitgebracht. Dat ze niet persoonlijk in ontvangst zijn genomen door de verdachten, is volgens de rechtbank geen probleem. Aangenomen mag worden, aldus de rechtbank, dat zij afstand hebben gedaan van hun aanwezigheidsrecht. De zaak tegen alle verdachten kan worden voortgezet.

Girkin heeft tegen Russische en Nederlandse journalisten gezegd dat hij niets te maken heeft met het neerhalen van het vliegtuig. Hij zei dat hij niet van plan was naar het proces te komen en dat hij niet verwachtte dat hij zou worden uitgeleverd.