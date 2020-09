Rechtbank spreekt man vrij van viervoudige moordpoging

De rechtbank heeft een 22-jarige man vrijgesproken van een viervoudige poging tot moord in Den Bosch. De man stond terecht voor het schieten op een auto met vier inzittenden. Een van hen werd geraakt en liep een klaplong op. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs voor een veroordeling. Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar gevangenisstraf tegen de man geëist.

Het schietincident deed zich op 4 augustus vorig jaar voor in het Bossche stadsdeel Empel. De verdachte kreeg bij het ophalen van geld bij een andere man ruzie. Hij heeft erkend dat hij dreigende taal heeft geuit en mogelijk heeft hij ook gezegd dat hij terug zou komen op een scooter.

Een half uur later verscheen er inderdaad een scooter in de straat. De bestuurder daarvan bedreigde een buurvrouw met een vuurwapen en sloeg de ruit van een andere woning in. Daarna reed hij weg, om korte tijd later een auto met vier inzittenden te beschieten. In de auto zat ook de man met wie hij ruzie had gehad.

Volgens de rechtbank bevatten de verklaringen van twee inzittenden van de auto, die de verdachte als dader hebben aangewezen, te veel ongerijmdheden. De bedreigde buurvrouw heeft verklaard dat de scooterrijder een andere man was dan degene met wie haar buurman ruzie had gehad. Ook een andere getuige heeft een signalement gegeven dat niet past bij de verdachte. Tot slot vindt de rechtbank het onwaarschijnlijk dat de verdachte zich tot twee keer toe heeft vergist in het huisnummer van de woning waar hij verhaal wilde gaan halen, terwijl hij daar nauwelijks een half uur eerder nog was geweest.

De recherche vond bij de verdachte diverse sporen die in zijn richting wijzen, zoals een kogelpatroon met dezelfde bodemstempel als die van de hulzen die zijn gevonden op de plek van de schietpartij en kruitresten op een tasje. De rechtbank vindt die sporen „onvoldoende onderscheidend en niet specifiek naar dit schietincident te herleiden”.

De rechtbank legde de verdachte een boete van 250 euro op voor het bezit van een kogel, die in zijn broekzak is gevonden. De man is inmiddels op vrije voeten gesteld.