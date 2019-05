Rechtbank spreekt ADM-krakers vrij

De acht mensen die begin dit jaar zijn aangehouden bij de ontruiming van het gekraakte ADM-terrein in Amsterdam zijn vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat niet voldoende duidelijk is geworden of ze daadwerkelijk een bevel hebben genegeerd om het terrein te verlaten.

Volgens de rechtbank maken de dossiers van de verdachten onvoldoende duidelijk of zo’n bevel tot ontruiming is gegeven, en zo ja door wie. Daardoor is ook niet bekend of degene die een bevel zou hebben gegeven, hiertoe wettelijk bevoegd was.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder een boete van 200 euro tegen zes van de acht verdachten. Twee anderen moesten van de officier van justitie vier dagen de cel in.

De Raad van State bepaalde vorig jaar dat de ongeveer 130 bewoners weg moesten van het 45 hectare grote terrein. Ze hadden tot eerste kerstdag de tijd om te vertrekken, maar niet iedereen deed dat. Daarop besloot de gemeente de culturele vrijplaats op 7 januari te ontruimen.