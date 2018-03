Rechtbank spit in periode voor 'vergismoord'

Tijdens de eerste dag van het proces over de zogenoemde vergismoord op dj Djordy Latumahina in Amsterdam ging de rechtbank vooral in op de periode voorafgaand aan de schietpartij. Zo kwam het vuurwapenbezit van de hoofdverdachten aan de orde en de vele autoritjes die ze in wisselende samenstelling maakten voordat Latumahina en zijn gezin op 8 oktober 2016 onder vuur werden genomen.

De 31-jarige dj stierf ter plekke aan zijn verwondingen. Zijn vriendin raakte zwaargewond, het kind bleef ongedeerd. Het schietincident had plaats in een parkeergarage in Amsterdam-West. Vermoedelijk hadden de twee schutters het voorzien op een ander doelwit, dat in hetzelfde appartementencomplex woonde en in eenzelfde soort auto reed als Latumahina.

De rechtbank noemde het dossier in deze zaak, waar negen dagen voor zijn uitgetrokken, ,,enorm complex en enorm gedetailleerd''.