Rechtbank sluit deuren tijdens liquidatieproces

De zittingen in de strafzaak Marengo op 24 en 26 september zijn niet toegankelijk voor pers en publiek. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag bekendgemaakt.

De rechtbank houdt buitenstaanders bij het proces weg na de moord op advocaat Derk Wiersum. Hij stond de kroongetuige in het proces bij. „De implicaties van deze gebeurtenis zijn op dit moment nog niet volledig te overzien”, aldus de rechtbank.

Marengo draait om een reeks liquidaties die in opdracht van de voortvluchtige Ridouan Taghi zouden zijn uitgevoerd. Inclusief Taghi en de eveneens voortvluchtige Said Razzouki staan zestien verdachten terecht.

Wiersum werd woensdagmorgen nabij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert op straat doodgeschoten. Het openbaar ministerie heeft eerder deze week gezegd dat het meest waarschijnlijke scenario is dat Wiersum werd vermoord omdat hij advocaat was van kroongetuige Nabil B. Vorig jaar werd B.’s onschuldige broer vermoord, kort nadat het OM bekend had gemaakt dat het een deal had gesloten met B.

Het proces is door de beide schokkende moorden onder grote, niet eerder vertoonde druk komen te staan. De ongrijpbaar lijkende Taghi heeft inmiddels de reputatie van meest gevreesde crimineel.

Voor zover bekend is het niet eerder voorgekomen dat een rechtbank hele zittingen in een proces afschermt voor pers en publiek om vergelijkbare (veiligheids)redenen. Het proces heeft plaats in de extra beveiligde zaal van de rechtbank op Schiphol. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt pas volgend jaar verwacht.

De journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren verzetten zich tegen het weren van de pers uit de rechtszaal. De journalisten zijn het principieel oneens met het besluit. „De omstandigheden waarin een advocaat het uitvoeren van zijn werk met zijn leven moet bekopen zijn ongehoord”, zegt ANP-hoofdredacteur Staps. „Juist daarom is het elementair dat de rechtsgang openbaar blijft voor de pers om het Nederlandse publiek zo betrouwbaar mogelijk te informeren.” „Het gaat om de verdediging van de rechtsstaat”, zei NOS-hoofdredacteur Gelauff, die voorzitter van het Genootschap is. „Vrije nieuwsgaring is daarvan een van de fundamenten.”

De Nederlandse Orde van Advocaten vindt het aanbod van advocaat Schouten om bijstand te verlenen aan kroongetuige B. „een zeer moedig besluit”. „De moord op Derk Wiersum heeft een schok door de balie doen gaan. De advocatuur zal niet buigen voor dit soort geweld.”

Schouten heeft zijn initiatief besproken met zijn vrouw en kinderen, zegt hij in BN De Stem. Hij vindt dat hij een daad moet stellen. „Het is niet gratis of pijnloos om in een mooie rechtsstaat te wonen.” De strafpleiter hoopt dat veel advocaten eenzelfde aanbod gaan doen.

De verdachte van de moord op advocaat Derk Wiersum is vermoedelijk tussen de 20 en 25 jaar oud, meldde de politie vrijdag. Eerder zei de politie dat de vermoedelijke schutter een jonge man van tussen de 16 en 20 jaar oud was. De vermoedelijke leeftijd is bijgesteld op basis van tips. Het gaat om een slanke man van ongeveer 1,75 meter. Hij was in het zwart gekleed.