Rechtbank: proces Klaas Otto kan door

Het proces tegen Klaas Otto kan gewoon doorgaan. Dat heeft de rechtbank bepaald. De rechter heeft het verzoek van Otto’s advocaat Louis de Leon om opschorting van de vervolging verworpen.

Volgens De Leon is Otto, oprichter van motorclub No Surrender, geestelijk niet in staat om op dit moment terecht te staan. Maandenlang verblijf in een streng detentieregime zou zijn geestelijke vermogens hebben ondermijnd, waardoor hij zijn eigen proces niet kan begrijpen. Daarmee wordt het een oneerlijk proces, zo redeneerde de raadsman. De geestelijke achteruitgang is vastgesteld door een psychiater.

In tegenstelling tot vorige week vrijdag is Otto (50) dinsdag wel in de extra-beveiligde rechtszaal in Rotterdam verschenen. Een andere psychiater heeft Otto zeer onlangs gesproken, op last van de rechtbank, om vast te stellen of Otto inderdaad geestelijk te zwak is om terecht te kunnen staan. Volgens deze psychiater is dat niet het geval.

Otto wordt onder meer verdacht van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting en witwassen. Dinsdag zei hij dat hij een strijd aan het voeren is die hij niet kan winnen. „Ik ben er gewoon klaar mee.”