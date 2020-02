Rechtbank oordeelt over schuld ‘tattookillers’ aan liquidatie

Vier zogenoemde ‘tattookillers’ die worden verdacht van de liquidatie in 2009 van Onno Kuut horen donderdag of de rechtbank in Rotterdam hen hiervoor veroordeelt. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen het ontkennende viertal. Hun advocaten bepleitten vrijspraak, omdat er volgens hun geen bewijs is en getuigen liegen. Bij een veroordeling worden de twee verdachten die nu op vrije voeten zijn, meteen vastgezet.

Een van de vier is voortvluchtig. Deze Cor Pijnen (36) knipte zijn enkelband vorige maand door. Hij droeg die, omdat hij in het laatste deel van zijn celstraf zat die hij had gekregen wegens de mislukte liquidatie van Marlon D., ook in 2009. Zijn broertje Brian P. (32) is op vrije voeten maar draagt om dezelfde reden een enkelband. Hij kwam twee weken geleden naar de zitting, net als de vrij rond lopende Henk S. (45). Het OM wilde het liefst dat ze in de aanloop naar de uitspraak meteen werden vastgezet, maar de rechtbank wees dat verzoek af. Evert S. zit nog in de cel, ook vanwege de mislukte liquidatie.

De vier zouden Kuut (30) destijds hebben gemarteld en met een mes hebben gedood. Zijn lichaam werd in de duinen van Hoek van Holland begraven. Kuut behoorde ook tot de tattookillers. Dit veronderstelde moordcommando dankt zijn sinistere naam aan de Chinese karakters die leden op hun rug hebben laten tatoeëren en ‘wees daadkrachtig’ betekenen.

Het OM eiste vorig voorjaar al levenslange celstraffen. Het vonnis werd eind mei opeens uitgesteld om nog vijf getuigen te kunnen horen. Vorige maand handhaafden de aanklagers hun eis.