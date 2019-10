Rechtbank oordeelt over ‘kruipruimtemoord’

Werd het slachtoffer in de Zwolse kruipruimtezaak vermoord of pleegde hij zelfmoord? Op die vraag zoekt de rechtbank in Zwolle dinsdag het antwoord.

Verdachte Mark de G. heeft wel bekend dat hij het lichaam van slachtoffer Deniz in februari 2018 in stukken heeft gehakt, maar zegt dat dat na diens zelfmoord gebeurde. De lichaamsdelen van Deniz werden gevonden in zakken in de kruipruimte van de woning van De G. in Zwolle-Zuid.

De deskundigen van het Openbaar Ministerie en die van de nabestaanden van Deniz staan lijnrecht tegenover elkaar. Het Nederlands Forensisch Instituut zegt het zelfmoordscenario niet te kunnen uitsluiten, hoewel het onaannemelijk wordt genoemd. De deskundige van de nabestaanden sloot zelfmoord juist nadrukkelijk uit.

De G. werd van doodslag verdacht maar de officier van justitie heeft op dat punt in april al om vrijspraak gevraagd. Toen is 3 jaar cel en tbs geëist voor onder meer het verminken en wegmaken van het lijk en wapenbezit. De zaak werd in mei aangehouden voor nader onderzoek.