Rechtbank oordeelt over kofferbakmoord in 2005

Verdachte Leon van M. (42) uit Brielle hoort dinsdag of de rechtbank in Rotterdam hem schuldig acht aan de moord op Caroline van Toledo in 2005. De verdachte ontkent stellig, maar het Openbaar Ministerie heeft tal van bewijsmiddelen opgevoerd waaruit zijn betrokkenheid zou blijken. De aanklaagsters hebben twintig jaar celstraf tegen hem geëist.

De 35-jarige vrouw werd in de vroege ochtend van 3 september 2005 in haar huis in Oostvoorne overvallen en mishandeld en in de kofferbak van haar eigen auto gestopt. Volgens het OM heeft Van M. de auto in brand gestoken in het nabijgelegen recreatiegebied Kruininger Gors. Uit sectie bleek dat de vrouw op dat moment nog leefde en omkwam door de brand. Het OM denkt dat het de dader of daders te doen was om een sleutel van de apotheek waar Van Toledo werkte, om daar verdovende middelen te halen.

De verdachte was na de moord al verdachte, maar het OM liet hem gaan wegens gebrek aan bewijs. Later kwamen meerdere getuigen met verklaringen over Van M. Zij baseerden zich allemaal op wat zij van de verdachte zelf hadden gehoord.

De verdediging bepleitte vrijspraak. De advocaten stelden dat het OM onderdelen die ontlastend zijn voor hun cliënt, heeft weggelaten.